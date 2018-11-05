Рассказавшую детям об их ненужности стране чиновницу поддержали в Госдуме

Рассказавшая детям о не просившем их рожать государстве уральская чиновница Ольга Глацких «не совсем правильно и точно выразилась и имела в виду что-то другое». Об этом заявил РИА Новости член комитета по делам молодежи Дмитрий Свищев.
«Сейчас многие накинутся на эту чиновницу», — отметил депутат.
По мнению Свищева, Глацких «должна немедленно извиниться перед ребятами». Увольнять ее не следует, а только ограничиться замечанием или выговором, считает он.
«Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области», — добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежными объединениями Кировграда попросила детей уяснить самим и передать друзьям, что государство им вообще ничего не должно, так как оно не просило их рожать.
Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что ознакомится с полной видеозаписью встречи, прежде чем принимать какие-то решения.