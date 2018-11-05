Рассказавшую детям об их ненужности стране чиновницу поддержали в Госдуме

Рассказавшая детям о не просившем их рожать государстве уральская чиновница Ольга Глацких «не совсем правильно и точно выразилась и имела в виду что-то другое». Об этом заявил РИА Новости член комитета по делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Сейчас многие накинутся на эту чиновницу», — отметил депутат.

По мнению Свищева, Глацких «должна немедленно извиниться перед ребятами». Увольнять ее не следует, а только ограничиться замечанием или выговором, считает он.

«Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежными объединениями Кировграда попросила детей уяснить самим и передать друзьям, что государство им вообще ничего не должно, так как оно не просило их рожать.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что ознакомится с полной видеозаписью встречи, прежде чем принимать какие-то решения.

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