Шнуров поблагодарил заявившую о ненужности молодежи чиновницу за прямоту

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное чиновнице Ольге Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи. Музыкант опубликовал произведение в Instagram во вторник, 6 ноября.

В стихотворении Шнуров поблагодарил Глацких за прямоту и подчеркнул, что без народа государству было бы гораздо легче.

То пот течет или блестит слеза ли?

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все как есть сказали,

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно — и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки.

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий —

Без нас бы государству было ***** [лучше].

3 ноября в сети появилась видеозапись со встречи в администрации Кировграда с местными молодежными объединениями, в ходе которой Глацких, занимающая пост руководительницы департамента молодежной политики Свердловской области, заявила, что государство молодежи ничего не должно. Она также посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Женщина позже извинилась за резкое высказывание и пояснила, что ее фраза была направлена на усиление мотивации молодежи.

Сергей Шнуров неоднократно публиковал в соцсетях стихотворения на злободневные темы. В частности, он посвятил произведения полицейским-насильникам из Уфы, Русской православной церкви, а также президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров.

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