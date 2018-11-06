Шнуров поблагодарил заявившую о ненужности молодежи чиновницу за прямоту

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное чиновнице Ольге Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи. Музыкант опубликовал произведение в Instagram во вторник, 6 ноября.
В стихотворении Шнуров поблагодарил Глацких за прямоту и подчеркнул, что без народа государству было бы гораздо легче.
То пот течет или блестит слеза ли?
Миг откровения не будет долгим.
Ну наконец-то все как есть сказали,
За прямоту спасибо вещей Ольге.
Нам государство не должно — и точка.
Мы биомасса, человеческая слизь.
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,
Мы ни к чему вообще-то родились.
Но в этом виноваты наши предки.
Так неожиданно. А как? Сюрприз же.
Мой комментарий точный, а не едкий —
Без нас бы государству было ***** [лучше].
3 ноября в сети появилась видеозапись со встречи в администрации Кировграда с местными молодежными объединениями, в ходе которой Глацких, занимающая пост руководительницы департамента молодежной политики Свердловской области, заявила, что государство молодежи ничего не должно. Она также посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Женщина позже извинилась за резкое высказывание и пояснила, что ее фраза была направлена на усиление мотивации молодежи.
Сергей Шнуров неоднократно публиковал в соцсетях стихотворения на злободневные темы. В частности, он посвятил произведения полицейским-насильникам из Уфы, Русской православной церкви, а также президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров.