Шнуров посвятил матерный стих разрыву РПЦ с Константинополем

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, посвященное разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом. В произведении музыкант заявил, что в жизни простого народа из-за этого события ничего не изменится.

Православные ребята, христиане

Поделили в Минске благодать.

Но не выйдет море, гром не грянет

И других последствий не видать.

Может где-то ******* [упадет] ракета

Или загорится дом жилой,

Нам ведь, братцы, не в новинку это,

Тем кто в семьдесят уже не пожилой.

В конце стихотворения Шнуров попросил у Бога «больше ******** [пофигизма], чтобы всю ***** [фигню] преодолеть».

Ранее 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления украинской церкви автокефалии.

10 октября лидер «Ленинграда» выложил в соцсети фото, на котором предстал с фингалом под глазом. Он рассказал в стихотворной форме, как был избит подписчиком.

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