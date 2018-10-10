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Шнуров удалил все фото из Instagram и был избит

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Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров удалил из Instagram все снимки и опубликовал фотографию, на которой предстал с фингалом под глазом. В посте музыкант в матерной стихотворной форме рассказал, как получил травму.

По версии Шнурова, которая, впрочем, может оказаться художественным вымыслом, разозленный подписчик избил его за то, что он стер все посты в Instagram.

Он — «где фотки, в Инсте, сука?
Где стихи? Их нету!
Будет, ***** [черт возьми], тебе наука!»
И ***** [ударил] по ****** [лицу].
Так вот, с помощью насилья,
Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно,
Даже вероломно.

9 октября портал dni.ru опубликовал интервью с общественным деятелем Александром Хаминским, который объяснил чистку аккаунта Шнурова попыткой уйти от налогов. «Неучтенные наличные средства, скрываемые ресторанами и клубами, что выясняется в ходе проверок их деятельности, часто идут именно на оплату выступлений звезд российской эстрады без заключения каких-либо договоров, уплаты налогов, и сопряжены со многими другими нарушениями закона. Да, Сергей Владимирович "засветился" с выступлениями на куда большем числе мероприятий, чем позволяет лимит в 120 миллионов рублей, установленный для микропредприятий, в качестве какового зарегистрирован господин Шнуров», — рассказал Хаминский.

Он подчеркнул, что налоговые органы могут проверять деятельность знаменитостей через их соцсети, в том числе Instagram.

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