Найшуллер объяснил провал клипа «Ленинграда» на трек «Цой»

Режиссер Илья Найшуллер назвал причину провала клипа группы «Ленинград» на песню «Цой». Он написал в Instagram, что совершил ошибку, «поставив на благодарного зрителя».

«За четыре дня клип собрал меньше двух миллионов просмотров и имеет коэффициент 34 тысячи лайков к 94 тысячам дизлайков. Это очень интересный случай в моей профессиональной карьере, так как это моя первая работа, которой я сильно горжусь, которая при этом является провалом с точки зрения массовой зрительской оценки», — отметил кинематографист.

Найшуллер объяснил, что клип вышел очень дорогим и для съемок необходимо было внедрить в него много рекламы. «И тут я совершил свою единственную ошибку, связанную с этим проектом, я допустил, что зритель получит намного больше удовольствия от доброго, наивного клипа, чем облома из-за переизбытка рекламы в кадре», — добавил он.

Режиссер подчеркнул, что без обилия рекламы клипа не было бы, а он «его очень хотел сделать».

Клип «Ленинграда» на трек «Цой» вышел 20 сентября. Ролик был раскритикован интернет-пользователями, которым не понравилась излишняя реклама и упоминание лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в ответ на критику пожаловался, что фанатам вечно чего-то не хватает.

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