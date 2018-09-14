Киркоров и Крид стали героями «Во все тяжкие» в клипе «Цвет настроения черный»

Youtube / BlackStarTV

Рэпер Егор Крид и эстрадный певец Филипп Киркоров снялись в клипе на песню «Цвет настроения черный». Ролик появился на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября.

В музыкальном видео хип-хоп-исполнитель Тимати предлагает Киркорову стать членом лейбла Black Star, после чего певец вместе с Кридом спускаются в подвал и переодевается в черные одеяния. В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку «за нашего короля Филиппа Бедросовича». В клипе присутствует много рекламы различных продуктов и сервисов.

Ранее Киркоров снялся в клипе «Ибица» вместе с певцом Николаем Басковым. Ролик был жестко раскритикован интернет-пользователями и телеведущим Дмитрием Киселевым.

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