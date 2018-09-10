Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона

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Эстрадных поп-певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова раскритиковали за совместный клип «Ибица», в котором исполнители дерутся, матерятся и устраивают друг другу всяческие пакости. В комментариях под роликом исполнителей назвали «гомосексуалистами» и «даунами», а также предложили лишить звания народного артиста России.

«Юмор? Где тут смешно? Отвратительное зрелище... И особенно на фоне смерти [Иосифа] Кобзона. Эпоха искусства ушла. Пришла эпоха грязных клоунов. Народные артисты, считающие народ быдлом. Дно», — написала Наталья Стриж.

«За такое уже можно лишать их звания народного артиста. Это перебор, на некоторых моментах (почти на всех) хочется закрыть глаза и не видеть все то, что происходит в клипе», — посчитала Анна Гуляева.

В ролике Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо. Клип, вышедший 7 сентября, на момент написания заметки собрал около 3,5 миллиона просмотров, 80 тысяч лайков и почти 100 тысяч дислайков.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

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