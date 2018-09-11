Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступился за эстрадного поп-певца Филиппа Киркорова, который снялся в скандальном клипе на песню «Ибица». Слова музыканта передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 11 сентября.

«Я считаю, что Филипп сделал великолепный кульбит, проникся, пропитался духом постмодернизма, преодолел собственный пафос и стал способен к самоиронии. Я его поздравляю», — подчеркнул Шнуров.

Лидер «Ленинграда» добавил, что искусство всегда должно тревожить зрителя, даже если оно массовое. «Если кого-то раздражает новый клип Филиппа Киркорова — это прекрасно», — отметил он.

Клип с Киркоровым и Николаем Басковым на трек «Ибица» вышел 7 сентября и подвергся резкой критике со стороны интернет-пользователей. В ролике исполнители дерутся, матерятся и устраивают друг другу всяческие пакости. В комментариях под роликом исполнителей назвали «гомосексуалистами» и «даунами», а также предложили лишить звания народного артиста России, а также напомнили про смерть Иосифа Кобзона.

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