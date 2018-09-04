Шнуров допустил продажу оружия и наркотиков россиянам при одном условии

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что разрешил бы свободную продажу оружия и наркотиков, а также легализовал бы проституцию, но только после того, как в стране появится «тотальное, массовое, принудительное образование». Об этом он заявил в интервью муниципальному депутату Басманного района Москвы Люсе Штейн, опубликованном на ее YouTube-канале во вторник, 4 сентября.

«Людей нужно пробуждать, чтобы у них была некая осознанная жизнь. К информации это не имеет никакого отношения», — отметил он.

Музыкант добавил, что сегодня в стране такой уровень осознанной жизни среди россиян недостижим, и потому ни о какой легализации речи быть не может. «80 процентов [граждан] живут, как винтики, и никогда не будет по-иному... поэтому я против разрешения наркотиков, против разрешения проституции и я против разрешения оружия», — подчеркнул Шнуров. Музыкант признался, что похоронил множество своих друзей, которых сгубили наркотики.

Ранее в сентябре группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Страшная месть», посвященный фильму «Гоголь. Страшная месть». В песне Шнуров призвал поднять ему что-то вместо век и назвать его Вием.

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