Гнойный назвал Шнурова шлюхой и поиздевался над его разводом с Матильдой

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, записал дисс на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором поиздевался над разводом музыканта с его супругой Матильдой. Музыкальный клип опубликован на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя в понедельник, 18 июня.

«Сережа Шнуров предал жену. Не было бы никого, кто это опроверг. Недельку поныл, что просрал мечту: "Дорогая, такой конченый человек"», — зачитал Машнов.

Исполнитель заявил, что Шнуров совершит суицид «в своем огромном особняке», потому что «просрал самое дорогое», и остался при этом «эгоцентричным мудилой». «Пойми, Сережа, это ты — шлюха, и на Ваганьковском тебе уготовано место. Ведь если человека никто не видит, то он как бы и не существует вполне. А единственного, кто видел тебя, ты предал. Не было бы никого, кто это опроверг», — спел Машнов.

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Ранее в июне Шнуров раскрыл подробности развода. Он подчеркнул, что жена ушла от него сама, и причиной разрыва не была измена с его стороны.

О разводе с Матильдой Шнуров объявил 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может и убит», а в другом пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур.

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