Униженная Шнуровым бывшая солистка «Ленинграда» назвала причину разводов

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс на фоне сообщений о разводе музыканта Сергея Шнурова с супругой Матильдой порассуждала в Instagram о причине разводов в России.

«Уже несколько дней мой телефон буквально разрывается от звонков различных телеканалов, периодических и интернет-изданий. 💥☎️💥

Все как один просят прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России», — призналась Вокс.

Певица подчеркнула, что в стране распадается более половины всех браков, 41 процент из них — по причине алкоголизма одного из супругов. «Чаще всего инициатором развода становится женщина», — добавила она.

Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором говорилось о том, что ему очень больно и он «ранен, может и убит».

В марте Вокс заявила, что лидер «Ленинграда» заставил ее раздеться перед толпой во время выступления. Певица отметила, что так и «не смогла отмыться от этого унижения». Алиса Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году. Шнуров, комментируя уход исполнительницы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.

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