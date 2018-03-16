Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставлял ее «исполнять унизительные сценографические постановки» на концертах. Об этом она рассказала в интервью журналу Cosmopolitan.

По словам певицы, ее самое ужасное воспоминание связано с 2014 годом, когда Шнуров якобы захотел раздеть Вокс на сцене во время выступления. «Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться», — поведала она.

«С тех пор моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — посетовала Вокс.

Видеозапись с одного из концертов «Ленинграда», на котором Вокс раздевается во время исполнения песни «Любит наш народ», опубликована на YouTube.

В мае певица выпустила клип, посвященный митингам. Она призвала «малышей» не лезть в политику. Шнуров раскритиковал творчество Вокс, назвав ее рифмы дошкольными и неинтересными.

Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году. Шнуров, комментируя уход певицы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.

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