Шнуров объявил о разводе с женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей супругой Матильдой. Артист заявил об этом в Instagram в пятницу, 25 мая.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал музыкант. Он также попросил журналистов «не нарушать их личное пространство».

С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо. Фото опубликовано @shnurovs

Шнуров и Матильда поженились в 2010 году. Общих детей у них нет.

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