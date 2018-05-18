Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским

Канадский актер Райан Рейнольдс назвал российского музыканта Сергея Шнурова «своим любимым русским». Об этом он написал ему в комментариях в Instagram, скриншотом поделился сам исполнитель.

«Ты только что заменил Колосса в статусе моего любимого русского», — написал Рейнольдс в ответ к видеозаписи, на которой Шнуров жалуется, что его не зовут сниматься в «Дэдпуле».

Да, @vancityreynolds! в дедпуле-3 увидимся! Фото опубликовано @shnurovs

«Да, в "Дэдпуле 3" увидимся», — ответил лидер группы «Ленинград» актеру, известному по роли Дэдпула.

Ранее «Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных русских.

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