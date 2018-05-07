Шнуров написал стихотворение о «возвращении Вовы»

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение под названием «Вова как основа». Поэму музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 7 мая.
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте: «Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.
В апреле «Ленинград» выпустил первый с 2014 года альбом, получивший название «Всякое». Одна из песен посвящена президенту России Владимиру Путину, которого Шнуров жалеет из-за лежащей на главе государства ответственности. «Невозможно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но — нельзя», — поется в композиции.