Шнуров написал стихотворение о «возвращении Вовы»

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение под названием «Вова как основа». Поэму музыкант опубликовал в Instagram в понедельник, 7 мая.

Вы не видели где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте: «Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней — не уходил.

В апреле «Ленинград» выпустил первый с 2014 года альбом, получивший название «Всякое». Одна из песен посвящена президенту России Владимиру Путину, которого Шнуров жалеет из-за лежащей на главе государства ответственности. «Невозможно сложная у Путина стезя, вроде бы ему все можно, но — нельзя», — поется в композиции.

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