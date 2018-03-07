Отчаянная домохозяйка взорвала клоуна и остановила метеорит в клипе «Ленинграда»

Ленинград | Leningrad / YouTube

Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Не Париж», посвященный российским домохозяйкам. Клип опубликован на YouTube-канале коллектива 7 марта.

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В ролике девушка совмещает уборку квартиры и готовку с работой спецагента: она уничтожает отряд солдат, участвует в автомобильной погоне с клоунами, машину которых взрывает, а также останавливает падающий на Землю метеорит.

«Верно, говоришь, Мариш,

Наша жопа — не Париж.

Хлопай крыльями, не хлопай, —

Шиш над жопой воспаришь!» — поется в композиции.

В октябре 2017-го «Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты.

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