«Ленинград» и Глюкоза выпустили клип о недовольных русских

Группа «Ленинград» и певица Глюкоза выпустили анимационный клип на песню «Жу-Жу», посвященный вечно недовольным людям. Ролик опубликован на YouTube-канале «Ленинграда».

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«Оля недовольна "Мерседесом"

Коля недоволен лишним весом

Он и своей "Маздой" недоволен

"Мерседес" его б устроил Олин», — поется в композиции.

В припеве Глюкоза заявляет: «А я вам так скажу — я же вот езжу на "Пежо" и не ***** [ною]».

Режиссером клипа выступил создатель фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Анимационный клип снят в стиле японских фантастических мультфильмов — в нем персонажи-андроиды, похожие на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера ST (Александр Степанов), который также принял участие в записи песни, устраивают жестокие перестрелки друг с другом.

Найшуллер ранее снял клипы «Ленинграда» на композиции «Вояж» и «Кольщик».

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