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В клипе «Ленинграда» про Вия призвали поднять кое-что вместо век

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Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Страшная месть», посвященный фильму «Гоголь. Страшная месть». В песне лидер группы Сергей Шнуров призывает поднять ему что-то вместо век, а обнаженные танцовщицы в ролике поднимают себе груди. Клип опубликован на YouTube-канале BigPikcha.

В начале видео актеры провинциального театра обсуждают, что их режиссера посадили за репост мема. В заведение приезжает театрал из Москвы, который решает поставить повесть «Вий» Николая Гоголя в современной интерпретации.

Композиция «Страшная месть» была записана «Ленинградом» вместе с рэпером ST. Ее релиз состоялся 17 августа.

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