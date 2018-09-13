Киркоров объяснил причину появления скандального клипа «Ибица»

Эстрадный поп-певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram кадры со съемок скандального клипа «Ибица». В комментариях к ролику он выразил благодарность сценаристу Александру Гудкову и съемочной группе, заявив, что именно эти люди уговорили его и Николая Баскова «сделать такое».

«Каждый из трех съемочных дней для нас был испытанием. Спасибо, ребята, за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели», — добавил Киркоров, подчеркнув, что музыкальное видео посмотрели уже более шести миллионов раз.

Клип «Ибица» был раскритикован интернет-пользователями и телеведущим Дмитрием Киселевым, которые посчитали, что то, чем Киркоров и Басков в нем занимаются, недостойно народных артистов России.

В ролике Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо.

Гудков ранее выступил одним из авторов сценария музыкального видео на клип «Цвет настроения синий».

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