Басков ответил на слова Киселева о мерзости в клипе «Ибица»

Народный артист России Николай Басков прокомментировал слова телеведущего Дмитрия Киселева, назвавшего клип «Ибица» с его участием отвратительной мерзостью. Слова певца передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 13 сентября.

«Этот клип был сделан в стиле восьмидесятых-девяностых, популярных кинофильмов, в котором мы собрали полный симбиоз, вот и все. Это было сделано с юмором», — подчеркнул исполнитель.

Басков отметил, что не ждет извинений от Киселева, назвавшего его дуэт с Филиппом Киркоровым жалким. «Мне вообще как-то неинтересно даже. Мне это вообще ни холодно, ни жарко», — объяснил он.

Певец добавил, что заметил множество недовольных роликом: «Общество разделилось. Половине, судя по лайкам, нравится клип, половине не нравится. Для того и есть такая работа, чтобы она не прошла незамеченной, потому что каждый день артисты снимают огромное количество клипов, и никакой клип не обсуждают».

Ранее в четверг сообщалось, что Филипп Киркоров назвал имя человека, уговорившего его сняться в скандальном ролике. В тот же день Киселев раскритиковал клип Киркорова и Баскова, объявив о «причаливании артистов к "грязной зоне интернета"». Телеведущий отметил, что исполнители унизили звание народного артиста России.

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