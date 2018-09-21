Шнуров возмутился недовольством поклонников из-за клипа «Цой»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram недовольство интернет-пользователей новым клипом коллектива на песню «Цой». Он отметил, что фанатам вечно чего-то не хватает.

«Бухаю — возмущаются. Не бухаю — возмущаются. Матерюсь — негодуют. Не матерюсь — негодуют еще больше. ********** [замечательно]», — написал Шнуров в комментариях к кадру из клипа.

Фото опубликовано @shnurovs

Клип «Ленинграда» на трек «Цой» вышел 20 сентября. Режиссером выступил автор фильма «Хардкор» Илья Найшуллер. Ролик был раскритикован интернет-пользователями, которым не понравилась излишняя реклама и упоминание лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На момент публикации заметки клип посмотрели более 600 тысяч раз, ему поставили 18 тысяч лайков и более 45 тысяч дизлайков.

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