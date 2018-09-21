Раскрыт неромантичный и преступный смысл песни «Вахтерам» группы «Бумбокс»

Поклонники коллектива «Бумбокс» заподозрили, что песня «Вахтерам» — не про любовников, а про наркоманов, сообщает во «ВКонтакте» сообщество «Настоящий Лентач». Интернет-пользователи сперва определили, что «стынущие плюшки» — не выпечка, а позже обнаружили гораздо больше скрытых смыслов в других строчках композиции.

Пользовательница Facebook Ольга Лунарева поделилась скриншотом переписки, в которой обсуждалась песня. «Что с меня взять, я до 25 лет думала, что в песне про белые обои "кофеек, плюшки стынут" — это о выпечке. Еще думала, ***** [ничего] себе, у них там драма, а они параллельно плюшки пекут», — написала одна из участниц диалога.

В комментариях к посту пользователи пришли к выводу, что под плюшками подразумевается гашиш, «чивава» на сленге означает «наркотик, изготавливаемый кустарным способом», а вахтеры в хрущевке — наркоманы, которые по очереди делают друг другу инъекции наркотиков. На это также указывает словосочетание «черная посуда» — она закоптилась от изготовления запрещенных веществ.

Многие комментаторы пошли дальше, заявив, что «кофеек» — это готовый к употреблению героин, а герои песни, «потерявшие нить», на самом деле не могут найти вену. Этот же пост опубликовал у себя в Facebook основатель украинского портала для автомобилистов Autogeek Евгений Муджири. В комментариях под ним отметился солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк, запостивший фотографию музыканта Боба Марли, растамана, не скрывавшего любовь к марихуане.

Коллектив «Бумбокс» был основан в 2004 году. В его дискографии пять студийных альбомов.

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