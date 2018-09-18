Полиция пришла в клуб Басты за наркотиками и преуспела

Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи наркотиков в московском клубе Gazgolder. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Оперативное мероприятие прошло 9 сентября. В ходе эксперимента участнику операции продали запрещенные вещества. Личность дилера не установлена.

«Неустановленное лицо совершило незаконный сбыт вещества массой 1,13 грамма, которое, согласно экспертизе, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, что является значительным размером», — уточнил источник в полиции.

Клуб Gazgolder принадлежит рэперу Василию Вакуленко, также известному как Баста, Ноггано и N1NT3ND0.

В июне 2017-го Арбитражный суд Москвы обязал АО «Ньюс Медиа», владеющее порталом Life, удалить информацию об обнаружении наркотиков в заведении.

UPD: Позже Баста заявил РИА Новости, что полиция никаких мероприятий в клубе не проводила. «Информация не соответствует действительности. По этому адресу находится пять клубов. Никаких оперативных мероприятий у нас в клубе не было. Если были, то должен быть протокол, фамилия сотрудника, а тут "неустановленные лица" купили у неустановленного человека, опираясь только на установленное место. Должен быть номер уголовного дела, фамилия сотрудника, который его ведет», — сказал исполнитель.

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