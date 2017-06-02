Баста заставил Life удалить данные о наркотиках в его клубе

Арбитражный суд Москвы обязал АО «Ньюс Медиа», владеющее порталом Life, удалить информацию об обнаружении наркотиков в клубе Gazgolder, принадлежащем рэперу Василию Вакуленко, также известному как Баста, Ноггано и N1NT3ND0. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно тексту судебного решения, изданию придется удалить из размещенных в октябре 2016 года спорных статей «В клубе "Газгольдер" лейбла Басты МВД провело обыски» и «МВД возбудило дело по факту обнаружения наркотиков в клубе Басты» упоминание самого обыска, а также факты о возбуждении уголовного дела против бармена клуба и найденных во время обыска экстази и каннабисе.

В декабре 2016 года Октябрьский суд Ростова-на-Дону обязал Басту выплатить 50 тысяч рублей хип-хоп-исполнителю Кириллу Толмацкому по иску об оскорблении чести и достоинства. Толмацкий утверждал, что пост Вакуленко в Twitter, в котором тот назвал его «лохматым чмо», причинил ему «нравственные страдания» и нанес ущерб деловой репутации.

Баста в ответ заявил, что Децл пытается стать мемом.