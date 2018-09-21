Фанаты Цоя раскритиковали новый клип «Ленинграда»

Коллектив «Ленинград» выпустил клип на трек «Цой». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Главную роль в ролике исполнил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. Он предстал капитаном космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Корабль Шнурова взрывается из-за столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале.

В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы «Кино» «Дальше действовать будем мы». В ролике присутствует реклама банка и алкоголя. Режиссером выступил Илья Найшуллер.

В комментариях интернет-пользователи раскритиковали клип, посчитав его неуважением к лидеру «Кино» Виктору Цою. «В следующем клипе Басков и Киркоров будут ссать на шнура под музыку Крида. Тьфу. За Цоя обидно очень», — написал пользователь Роман Стиханов.

«Шнур умер еще при жизни. Цой жив даже после смерти»., — заявил пользователь с ником Туйон. В комментариях многие также принялись цитировать дисс на Шнурова, записанный рэпером Гнойным.

На момент написания заметки ролик посмотрели уже более 350 тысяч человек, он получил 13 тысяч лайков и более 30 тысяч дизлайков.

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