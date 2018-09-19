Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» пародией на клип Канье Уэста

Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков принесли извинения за скандальный клип «Ибица». Поп-певцы записали клип-пародию на музыкальное видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It, обнародовав его на YouTube-канале «Чикен Карри».

«Да, мотив "Ибицы" похож на "Цвет настроения синий", но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла», — заявил Киркоров, повторив последнюю фразу несколько раз.

Клип «Ибица» был раскритикован интернет-пользователями и телеведущим Дмитрием Киселевым, которые посчитали, что то, чем Киркоров и Басков в нем занимаются, недостойно народных артистов России. В музыкальном видео Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо.

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