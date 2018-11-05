Шнуров посвятил матерный стих полицейским-насильникам из Уфы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал ситуацию вокруг изнасилования 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии. Соответствующий пост он выложил в Instagram.

Музыкант резко осудил действия трех полицейских, сравнив их с животными:

Я глазам своим не верю.

Вот *** [кошмар] или капут.

Что за люди? Чисто звери,

Раз своих уже ***.

Материалы по теме «Это очень распространенная история» Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость

Шнуров обратил внимание, что насильники «начали с бабы», а последствия могут быть гораздо серьезнее:

А потом всех будут трахать.

В городах, да и в глубинке

Заменяют вставший уд

Полицейские дубинки.

В конце стихотворения он отметил, что после скандала «кто-то выйдет, кто-то сядет», однако ситуация с произволом полиции так и не изменится.

Об изнасиловании сотрудницы правоохранительных органов стало известно 31 октября. Трое офицеров полиции поздно вечером вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта полиции, под предлогом служебной необходимости. Они попытались напоить дознавательницу, а затем избили и учинили групповое изнасилование. Все трое подозреваемых были арестованы и уволены из МВД.

Шнуров часто реагирует на громкие скандалы в социальной сети. Так, он уже в стихах обращался к футболистам Кокорину и Мамаеву, Русской православной церкви, а президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!