Шнуров посвятил матерный стих полицейским-насильникам из Уфы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал ситуацию вокруг изнасилования 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии. Соответствующий пост он выложил в Instagram.
Музыкант резко осудил действия трех полицейских, сравнив их с животными:
Я глазам своим не верю.
Вот *** [кошмар] или капут.
Что за люди? Чисто звери,
Раз своих уже ***.
Шнуров обратил внимание, что насильники «начали с бабы», а последствия могут быть гораздо серьезнее:
А потом всех будут трахать.
В городах, да и в глубинке
Заменяют вставший уд
Полицейские дубинки.
В конце стихотворения он отметил, что после скандала «кто-то выйдет, кто-то сядет», однако ситуация с произволом полиции так и не изменится.
Об изнасиловании сотрудницы правоохранительных органов стало известно 31 октября. Трое офицеров полиции поздно вечером вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта полиции, под предлогом служебной необходимости. Они попытались напоить дознавательницу, а затем избили и учинили групповое изнасилование. Все трое подозреваемых были арестованы и уволены из МВД.
Шнуров часто реагирует на громкие скандалы в социальной сети. Так, он уже в стихах обращался к футболистам Кокорину и Мамаеву, Русской православной церкви, а президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров.