Три высокопоставленных офицера полиции изнасиловали женщину-дознавателя

Два полковника полиции, начальники районных отделов МВД, и подполковник — руководитель районной миграционной службы — задержаны в Башкирии следователями за изнасилование женщины-лейтенанта полиции. Об этом «Ленте.ру» рассказал Евгений Каневский, официальный представитель республиканского следственного управления СКР.

«В ночь с 29 на 30 октября в служебном помещении в здании районного отдела полиции 23-летняя дознаватель подверглась нападению со стороны трех коллег. По факту группового изнасилования возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемых задержаны 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району», — сообщил капитан Каневский.

Он уточнил, что следствие намерено ходатайствовать об аресте всех трех фигурантов, сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ночь на вторник, 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району в городе Уфе на улице Октябрьской революции три старших офицера устроили застолье. Поздно вечером они вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта юстиции, дознавателя этого райотдела, якобы по служебной надобности, причем женщине пришлось идти из другого здания. Но в кабинете все трое сначала попытались ее напоить, а затем вместе изнасиловали, рассказал собеседник.

Все трое задержаны в среду, 31 октября, сразу после обращения потерпевшей в следственные органы.

В МВД «Ленте.ру» заявили, что в связи с событиями в ОМВД по Уфимскому району Башкортостана началась служебная проверка.

«По решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России группа сотрудников Главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району. Они установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

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