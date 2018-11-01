Источник рассказал о ролях насильников дознавательницы МВД

Предполагаемых насильников из полиции Уфы будут арестовывать 2 ноября, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в данный момент следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих полковников — 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району и 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району. По третьему подозреваемому, 34-летнему подполковнику полиции — начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — ясности до сих пор нет.

«Исходя из той информации, которая есть сейчас, роль младшего из мужчин, находившихся в кабинете, скорее пассивна. Кроме того, он дал подробные показания о всем произошедшем. И сейчас его статус до конца не определен. Нельзя забывать, что именно он вызвал свою подчиненную Екатерину (имя изменено) в кабинет, ставший местом преступления», — рассказал источник.

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В настоящее время следствие располагает показаниями самой потерпевшей, заключением осматривавших ее врачей, а также показаниями. Кроме того, в деле появились и первые вещественные доказательства, в том числе изъятые на месте происшествия и в больнице, куда обращалась Екатерина. Однако сейчас необходимые экспертизы только назначены, и говорить о доказательной базе очень рано, считает источник.

О задержании офицеров стало известно 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушка только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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