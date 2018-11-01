Раскрыта личность отца изнасилованной дознавательницы из Башкирии

Отцом изнасилованной коллегами дознавательницы оказался заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

Пострадавшая девушка недавно устроилась на работу в полицию, она только в этом году окончила юридический институт МВД России. По данным башкирских СМИ, дознавательница была избита, у нее диагностированы телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей.

О задержании офицеров полиции, подозреваемых в изнасиловании, стало известно 31 октября. Как сообщили в Следственном комитете, среди задержанных — два начальника районных отделов МВД и руководитель районной миграционной службы.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ночь на вторник, 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району в городе Уфе на улице Октябрьской революции три старших офицера устроили застолье. Поздно вечером они вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта юстиции, дознавателя этого райотдела, якобы по служебной надобности, причем женщине пришлось идти из другого здания. Но в кабинете все трое сначала попытались ее напоить, а затем вместе изнасиловали.

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