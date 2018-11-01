Изнасилованная дознавательница оказалась дочерью высокопоставленного силовика

Изнасилованная тремя офицерами полиции 23-летняя дознавательница оказалась дочерью высокопоставленного башкирского силовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным источника агентства, отец девушки является начальником силового подразделения МВД по Башкирии. Сама потерпевшая только в этом году окончила юридический институт и устроилась на работу.

Как сообщает башкирское издание «ProUfu.ru», у потерпевшей диагностированы телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей. Она получила медицинскую помощь и в настоящее время находится дома.

О задержании офицеров полиции, подозреваемых в изнасиловании, стало известно 31 октября. Как сообщили в Следственном комитете, среди задержанных — два начальника районных отделов МВД и руководитель районной миграционной службы.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ночь на вторник, 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району в городе Уфе на улице Октябрьской революции три старших офицера устроили застолье. Поздно вечером они вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта юстиции, дознавателя этого райотдела, якобы по служебной надобности, причем женщине пришлось идти из другого здания. Но в кабинете все трое сначала попытались ее напоить, а затем вместе изнасиловали.

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