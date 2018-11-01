Башкирская дознавательница пришла к своим насильникам с подругой

Потерпевшая по делу об изнасиловании девушка-дознаватель в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна. Об этом в четверг, 1 ноября, источник в силовых органах Башкирии сообщил РИА Новости.

«В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в изнасиловании дознавательницы офицеры башкирской полиции оказались приверженцами здорового образа жизни и дисциплины, как минимум у одного есть семья.

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О задержании офицеров стало известно 31 октября. Среди них — 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району, и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

По словам источника «Ленты.ру», указанные сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушка только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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