Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест

Троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 2 ноября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает РИА Новости.
«Арестован третий экс-начальник подразделения МВД Башкирии, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя», — сообщили в ведомстве.
Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Как уточнил пресс-секретарь суда, срок ареста установлен до 31 декабря.
Ранее конвоирование после ареста двоих из трех подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Башкирии попало на видео.
Следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых. 1 ноября все трое фигурантов были уволены со службы. На следующий день жена одного из подозреваемых прокомментировала произошедшее и сказала, что верит в невиновность мужа.
О задержании офицеров сообщалось 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.