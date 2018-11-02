Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест

Троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 2 ноября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает РИА Новости.

«Арестован третий экс-начальник подразделения МВД Башкирии, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя», — сообщили в ведомстве.

Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Как уточнил пресс-секретарь суда, срок ареста установлен до 31 декабря.

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Ранее конвоирование после ареста двоих из трех подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Башкирии попало на видео.

Следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых. 1 ноября все трое фигурантов были уволены со службы. На следующий день жена одного из подозреваемых прокомментировала произошедшее и сказала, что верит в невиновность мужа.

О задержании офицеров сообщалось 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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