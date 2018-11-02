Дознавательницу МВД на застолье к насильникам пригласила коллега

Девушку-дознавателя из Башкирии, которую, по версии следствия, изнасиловали три офицера МВД, пригласила к ним в кабинет коллега-дознаватель. Об этом в пятницу, 2 ноября, информированный источник сообщил изданию «ГорОбзор.ру».

«23-летнюю девушку начальники в кабинет не вызывали, как утверждала потерпевшая, на застолье ее пригласила коллега-дознаватель, которая сейчас проходит свидетелем по данному делу», — говорится в сообщении.

По данным источника, факт насильственных сексуальных действий подтвердился: потерпевшая получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы одного из подозреваемых — начальника отдела по вопросам миграции Павла Я.

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Ранее сообщалось, что следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах троих бывших полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней потерпевшей.

1 ноября трое подозреваемых были уволены со службы. На следующий день жена одного из подозреваемых прокомментировала произошедшее и сказала, что верит в невиновность мужа.

О задержании офицеров сообщалось 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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