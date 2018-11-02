К троим насильникам дознавательницы МВД пришли с обысками

В Башкирии следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах трех бывших полицейских, которых подозревают в групповом изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя. Об этом в пятницу, 2 ноября, пишет kp.ru.

«Накануне вечером в домах троих подозреваемых в групповом изнасиловании прошли обыски. (...) Обыски проводились в домах и на рабочих местах подозреваемых. 2 ноября, состоится суд, который изберет меру пресечения. Всем троим грозит арест до суда», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в Уфе жена одного из бывших полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании, прокомментировала произошедшее. 1 ноября трое подозреваемых были уволены со службы.

О задержании офицеров сообщалось 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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