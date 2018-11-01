Насильников дознавательницы уволили из МВД

Трое сотрудников полиции, подозреваемые в изнасиловании коллеги в Башкирии, уволены. Об этом в четверг, 1 ноября, в управлении МВД по региону сообщили ТАСС.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

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В связи с инцидентом проводится служебная проверка. «В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что предполагаемых насильников будут арестовывать 2 ноября.

О задержании офицеров стало известно 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушка только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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