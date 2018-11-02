Жена одного из насильников дознавательницы МВД заступилась за мужа

В Уфе жена одного из полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, прокомментировала произошедшее. Сюжет в пятницу, 2 ноября, опубликовал телеканал «ГТРК – Башкортостан».
«Тяжело это принять, особенно когда у тебя дети маленькие. Я в это не поверила, я верю своему мужу. Он очень отзывчивый, положительный человек. За все время его службы все коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников полиции, подозреваемые в изнасиловании коллеги в Башкирии, уволены. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что предполагаемых насильников арестуют 2 ноября.
О задержании офицеров стало известно 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.