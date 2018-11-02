Первого из насильников дознавательницы МВД отправили в СИЗО

Первого из троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Уфы. О принятом решении сообщил пресс-секретарь суда, поскольку заседание проводилось в закрытом режиме. Журналистов в зал не пустили. Кто именно из трех фигурантов первым заключен под стражу, пока неизвестно.

«Суд арестовал одного из подозреваемых экс-полицейских сроком на два месяца. До 31 декабря 2018 года», — сказал пресс-секретарь суда.

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Ранее 2 ноября сообщалось, что девушку-дознавателя из Башкирии, которую, по версии следствия, изнасиловали три офицера МВД, пригласила к ним в кабинет коллега-дознаватель.

Следователи провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых. 1 ноября все трое фигурантов были уволены со службы. На следующий день жена одного из подозреваемых прокомментировала произошедшее и сказала, что верит в невиновность мужа.

О задержании офицеров сообщалось 31 октября. По словам источника «Ленты.ру», сотрудники устроили застолье в кабинете, а поздно вечером якобы по служебной необходимости вызвали туда подчиненную — лейтенанта полиции, попытались напоить и изнасиловали. Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Она только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем.

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