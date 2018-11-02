Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео

Следком

Конвоирование после ареста двоих из трех подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Башкирии попало на видео. Записи в пятницу, 2 ноября, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард М. и 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Г. помещены под арест на два месяца — до 31 декабря. Судьбу третьего фигуранта, 34-летнего подполковника полиции, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Я., суд решит в ближайшее время.

*** Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!