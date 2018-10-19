Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о ядерной войне. Он опубликовал произведение в Instagram.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ***** [к черту],

Если кто не замечал.

18 октября Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства подчеркнул, что граждане России попадут в рай как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Ранее в том же месяце лидер «Ленинграда» посвятил стихотворение разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, в котором объявил, что в жизни простого народа из-за этого конфликта ничего не изменится.

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