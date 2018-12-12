Заявившая о ненужности молодежи чиновница вернулась на работу

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая о ненужности молодежи государству, вернулась к своим служебным обязанностям. Она будет возглавлять ведомство в период его реструктуризации, сообщает местный портал 66.ru.

В распоряжении издания оказалась копия распоряжения губернатора региона Евгения Куйвашева об объявлении чиновнице выговора за совершение дисциплинарного поступка.

В документе отмечается, что Глацких допустила «некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи».

Ранее сообщалось, что Куйвашев решил ликвидировать департамент, которым руководила Глацких. Его полномочия передадут региональному министерству образования и молодежной политики. Глава региона пошел на такую меру, так как чиновница отказалась увольняться по собственному желанию.

До этого свердловский губернатор похожим образом уволил главу администрации области Владимира Тунгусова, упразднив всю возглавляемую им структуру.

В ходе круглого стола с участием школьников города Кировграда 3 ноября Ольга Глацких в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — отметила чиновница и попросила школьников запомнить это и рассказать своим друзьям.

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