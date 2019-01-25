Кадыров вступился за оскорбленную российскую журналистку

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поведение украинского депутата и члена делегации в ПАСЕ Борислава Березу, который вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Березе следует извиниться за свой поступок, иначе «найдется истинный мужчина», который ему «влепит звонкую оплеуху». Он также отметил, что если бы подобная ситуация произошла в Чечне с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы» об этом. Однако случившийся инцидент нарочно замалчивается, что, по мнению Кадырова, совершенно не объективно.

«Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков» — заключил глава Чечни.

Конфликт между Березой и Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он назвал ее «пропагандисткой», а Россию — «страной-гопником».

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