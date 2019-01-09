Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм

Следственный комитет России назначил психолого-лингвистическую экспертизу высказываний украинского эксперта Александра Охрименко в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Проверка будет проводится по инициативе парламентария. Он уверен, что Охрименко хотел реабилитировать нацизм, назвав ветеранов оккупантами.

«Моя позиция прежняя: его надо привлекать к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма», — заключил Хинштейн, прикрепив к публикации ответ из Следственного комитета.

Реабилитация нацизма в СМИ является уголовным преступлением. Виновнику может грозить штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Охрименко не раз попадал под шквал критики за свои высказывания в эфире ток-шоу «60 минут». Осенью 2018 года он повздорил с сенатором Францем Клинцевичем по вопросу присутствия российских военнослужащих на территории Донецка и Луганска. Тогда Клинцевич устроил потасовку с участием Охрименко. Позицию представителя Совета Федерации поддержала ведущая шоу Ольга Скабеева.

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