Российский сенатор вцепился в бороду украинскому эксперту в прямом эфире

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич устроил потасовку с украинским экспертом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фрагмент доступен на YouTube-канале «Россия 24».

Гости программы спорили о ситуации с нахождением российских войск в Донбассе. Клинцевич утверждал, что военнослужащие из России не участвуют в вооруженном конфликте на территории Луганска и Донецка. Украинский эксперт постоянно перебивал собеседника, поэтому чиновник постепенно повышал тон и перешел на оскорбления.

«Это вы хам. Вы стоите с бородой, вы хам, и не даете людям слово сказать», — заявил Клинцевич. В этот момент он подошел к Охрименко и дернул его за бороду, добавив, что «еще и печень умеет прощупывать». Чиновника поддержала и ведущая программы Ольга Скабеева, назвав эксперта невоспитанным.

Ранее Скабеева оказалась в центре скандала, связанного со стрельбой в керченском колледже. Журналистка вывела в эфир девушку, которая назвалась именем погибшей ученицы, что выяснилось после эфира. Позднее Скабеева объяснила, что редакторы программы не знали об обмане респондентки.

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