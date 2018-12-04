Прогнавший украинца из студии ведущий «России 1» объяснился

Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов, выгнавший из студии украинского гостя Максима Яли после того, как тот назвал его Афанасием, объяснил свой поступок. Разъяснение он опубликовал в Instagram.

По словам Попова, несколько выпусков назад Яли позволил себе, на его взгляд, сомнительное утверждение, «пытаясь доказать неминуемость российской агрессии на Украину». Ведущему не понравилось, что украинский гость использовал обороты «по некоторым данным» и «по данным специалистов».

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«Я и сказал Максиму: "По некоторым данным, вас зовут Игорь". Дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта. Все было, между тем, чинно, мирно, интеллигентно. Без хамства и оскорблений. Как видим, Максим решил иначе. Не смирился. Долго копил в себе обиду. Размышлял. Выдумывал ответ. Не спал, вероятно», — пишет Попов.

Яли назвал ведущего Афанасием невзначай. «Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…» — обратился он к Попову во время обсуждения темы эфира. Тот несколько раз переспросил, как украинец его назвал. «Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем», — парировал Яли.

Ведущий утверждает, что удалил украинца из студии за хамство, к которому в программе «нулевая толерантность».

Украинские политологи нередко подвергаются словесным унижениям и физическому насилию на российских политических ток-шоу. По данным СМИ, гости эфиров терпят оскорбления за крупные гонорары.

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