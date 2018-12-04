Ведущий ток-шоу на «России 1» обиделся на гостя-украинца и выгнал его из студии

Ведущий ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов прогнал из студии украинского политолога Максима Яли после того, как тот назвал его Афанасием. Фрагмент эфира доступен на сайте «Вести.ru».

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«Как вы меня назвали?» — уточнил Попов несколько раз. Яли ответил, что, по некоторым данным, кто-то называет Попова Афанасием.

«Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем», — парировал Яли. Но ведущий потребовал, чтобы украинец удалился.

Украинских политологов на российском телевидении нередко подвергают словесным унижениям и физическому насилию. По данным СМИ, гости эфиров терпят оскорбления в политических ток-шоу за крупные гонорары.

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