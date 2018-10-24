Украинский политолог похвастался россиянам нарядом за миллион рублей

Украинский политолог и директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев похвастался дорогой одеждой в популярном российском видеоблоге «Сколько стоит шмот?» Ролик появился в YouTube во вторник, 23 октября.

На видео ведущий встречает Карасева в центре Москвы рядом с ЦУМом и спрашивает его о стоимости каждой надетой в тот день вещи. Выяснилось, что кожаная куртка с принтом из красных сердец была куплена в Лондоне в магазине марки JW Anderson по цене около 700 евро. Футболка Armani стоила 30 евро, очки Yves Saint Laurent — 200 евро, кеды Prada и джинсы Kenzo — по 100 евро.

Помимо этих вещей, на Карасеве были дизайнерские бусы и часы, которые он назвал «подарком от олигарха». Политолог также нес зеленый кожаный портфель, бренд и цену которого он не уточнил.

По подсчетам создателей видеоблога, общая стоимость наряда Вадима Карасева составила 1 033 300 рублей.

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