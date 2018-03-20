Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики

Hypekids / Facebook

Сын британского дизайнера с украинскими корнями Наташи Зинько совершил шопинг-тур по бутикам в Москве, сообщает Hypekids.

10-летний Иван Зинько с матерью посетил Неделю моды в России, после чего они отправились за покупками в московский магазин KM20. На ужин по случаю запуска продажи капсульной коллекции Хертона Престона мальчик пришел в серых трениках Gucci и футболке Off-White.

В магазине Иван примерил шорты коллаборации adidas x Gosha Rubchinskiy и подобрал сумку Heron Preston под свои кроссовки YEEZY 700. Кроме того, он приобрел тапки Off-White и носки фирмы Vetements.

У Ивана Зинько около 80 тысяч подписчиков в Instagram. Он также ведет свой канал в YouTube и рекламирует бренд матери Natasha Zinko.

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В марте американский дизайнер Хертон Престон объединился с московским ретейлером КМ20 для выпуска капсульной коллекции с фотографией президента России Владимира Путина. Эксклюзивная коллекция состоит из двух предметов — футболки и поясной сумки.

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