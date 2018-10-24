Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд

Британские телезрители раскритиковали откровенное платье танцовщицы из России. Об этом сообщает Mirror.

Российская танцовщица и хореограф Катя Джонс появилась в студии британского телешоу Strictly Come Dancing в коротком бледно-розовом платье с V-образным вырезом. Ее сопровождал партнер по танцам, профессиональный комик Шон Уолш.

Зрителей передачи разозлило глубокое декольте Джонс, и они пристыдили ее в соцсетях.

«Сложно представить наряд откровеннее Катиного. Хотя можно было бы прийти в бикини», — язвили пользователи Twitter после выхода шоу в эфир.

«Правила дресс-кода сегодня не работают для Кати», — поддержали другие.

«Пусть она прикроется и перестанет выпячивать свою грудь», — возмутились третьи.

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Катя Джонс (настоящее имя — Екатерина Андреевна Соколова) начала карьеру с бальных и латиноамериканских танцев в возрасте шести лет. Она получила известность после участия в танцевальном телевизионном шоу Strictly Come Dancing в 2016 году, где заняла пятое место.

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