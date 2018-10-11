Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надела платье с декольте, форма которого повторяет любимый вырез жены принца Гарри Меган Маркл. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В среду, 10 декабря, Кейт Миддлтон открывала Центр фотографии в музее Виктории и Альберта в Лондоне. На ней было длинное лиловое платье в клетку канадского бренда Erdem с бордовым ремнем и вырезом лодочкой.

Такое декольте эксперты моды прозвали фирменным стилем Меган Маркл, поскольку именно его герцогиня чаще всего выбирала для выхода в свет.

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В июне стилист Александра Фуллертон прокомментировала модный выбор Меган Маркл. «Эта линия декольте становится ее фирменным стилем. Она более открытая и сексуальная по сравнению с обычным круглым вырезом и выглядит свежее, чем v-образный вырез. Она также отражает ее современный королевский стиль», — объяснила она и добавила, что вырез лодочкой визуально удлиняет шею и выделяет лицо.

Однако издание Vogue назвало лиловый наряд Кейт Миддлтон лучшим в ее гардеробе.

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